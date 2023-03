CdS – Romero e Cancellieri | futuro incerto

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 29 marzo 2023) 2023-03-29 15:00:41 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: ROMA – Età simile, situazione contrattuale opposta. Uno in bilico, l’altro appena arrivato e quindi blindato. Lukae Matteo, a livello tecnico, coesistono però nella stessa posizione: oltre la fascia, confinati in panchina, con una manciata di minuti da spartirsi. E ora, senza l’Europa e con il recupero imminente di Immobile, la stradina che porta al campo diventa ancora più stretta. Due anni di differenza, sono finiti nell’imbuto offensivo di Sarri. Intoccabile il capitano-bomber se a disposizione, per le altre due maglie sulle fasce – con tutti in condizione – bisogna contare già un escluso eccellente tra Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro. Si prevedono spazi ridotti all’osso nelle undici giornate rimaste, ...