Cdm | nel Decreto Bollette anche fondi per la sanità

Leggi su tag24

(Di mercoledì 29 marzo 2023). Ilapprovato in Consiglio dei Ministri destinauna serie diper la. In particolare si tratta delle “disposizioni per il piano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici”, di misure quindi volte a contrastare le carenze di organico e per erogare prestazioni aggiuntive. Sono ... TAG24.