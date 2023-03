Castel Romano Designer Outlet e Generation Italy: corso di formazione gratuito per addetti alle vendite (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo il successo delle edizioni precedenti, prende il via per il terzo anno consecutivo il progetto di collaborazione tra McArthurGlen e Generation Italy, fondazione non profit fondata dalla società di consulenza strategica McKinsey & Company per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L’iniziativa è volta ad offrire un corso di formazione gratuito per “addetti alle vendite” della durata di 3 settimane e aperto a tutti i giovani di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per partecipare al corso sarà necessario superare un breve test attitudinale presente sul sito di Generation Italy e un colloquio motivazionale. Al termine del percorso formativo è prevista per i ... Leggi su funweek (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo il successo delle edizioni precedenti, prende il via per il terzo anno consecutivo il progetto di collaborazione tra McArthurGlen e, fondazione non profit fondata dalla società di consulenza strategica McKinsey & Company per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L’iniziativa è volta ad offrire undiper “” della durata di 3 settimane e aperto a tutti i giovani di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per partecipare alsarà necessario superare un breve test attitudinale presente sul sito die un colloquio motivazionale. Al termine del performativo è prevista per i ...

