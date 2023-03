Caso D’Onofrio, Trentalange farà ricorso contro l’inibizione: «Respinti cinque capi di accusa su sette» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alfredo Trentalange non mise in atto «qualsivoglia iniziativa volta ad accertare il possesso in capo al D’Onofrio dei requisiti di professionalità». Ma sui requisiti «morali», l’ex presidente dell’Aia poteva fare poco, poiché Rosario D’Onofrio, ex capo della procura arbitrale arrestato per traffico internazionale di droga, è dotato di «straordinaria attitudine mistificatoria». A dirlo sono i giudici del Tribunale federale nazionale della Figc, che il 17 marzo scorso hanno comminato un’inibizione di 3 mesi a Trentalange. Smontando però gran parte dell’impianto accusatorio del procuratore Giuseppe Chiné, del quale il Tribunale riconosce la fondatezza di 2 capi di imputazione su 7, il capo a) e il capo e), delle richieste della Procura. Le motivazioni della sentenza Il primo è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alfredonon mise in atto «qualsivoglia iniziativa volta ad accertare il possesso in capo aldei requisiti di professionalità». Ma sui requisiti «morali», l’ex presidente dell’Aia poteva fare poco, poiché Rosario, ex capo della procura arbitrale arrestato per traffico internazionale di droga, è dotato di «straordinaria attitudine mistificatoria». A dirlo sono i giudici del Tribunale federale nazionale della Figc, che il 17 marzo scorso hanno comminato un’inibizione di 3 mesi a. Smontando però gran parte dell’impiantotorio del procuratore Giuseppe Chiné, del quale il Tribunale riconosce la fondatezza di 2di imputazione su 7, il capo a) e il capo e), delle richieste della Procura. Le motivazioni della sentenza Il primo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Le motivazioni della sentenza del Tribunale federale nazionale della Figc smontano gran parte dell'impianto accusat… - Juve100x100 : RT @glmdj: #Chinè va alla grande! Il Caso D’#Onofrio. Una debacle per la #giustiziasportiva. Sono caduti 5 su 7 capi d'accusa (e gli altri… - BiNNu85 : RT @glmdj: #Chinè va alla grande! Il Caso D’#Onofrio. Una debacle per la #giustiziasportiva. Sono caduti 5 su 7 capi d'accusa (e gli altri… - taddeo_lee : RT @glmdj: #Chinè va alla grande! Il Caso D’#Onofrio. Una debacle per la #giustiziasportiva. Sono caduti 5 su 7 capi d'accusa (e gli altri… - Mariusmaior1 : RT @glmdj: #Chinè va alla grande! Il Caso D’#Onofrio. Una debacle per la #giustiziasportiva. Sono caduti 5 su 7 capi d'accusa (e gli altri… -

Caso D'Onofrio, Trentalange farà ricorso contro l'inibizione: "Respinti cinque capi di accusa su sette" Alfredo Trentalange non mise in atto "qualsivoglia iniziativa volta ad accertare il possesso in capo al D'Onofrio dei requisiti di professionalità". Ma sui requisiti "morali", l'ex presidente dell'Aia poteva fare poco, poiché Rosario D'Onofrio , ex capo della procura arbitrale arrestato per traffico ... Daredevil: Born Again, Arty Froushan interpreterà un ruolo molto importante ...- cancellato dopo tre stagioni - incentrato come in questo caso ...alcune foto che ritraevano l'attore sul set insieme con Vincent D'...foto che ritraevano l'attore sul set insieme con Vincent D'Onofrio ,... Trentalange, le motivazioni della condanna per il caso D'Onofrio ... Alfredo Trentalange, lo scorso 17 marzo per il caso Rosario D'Onofrio. 'Valutate tutte le rilevanti circostanze fattuali, e considerate natura e gravità dei fatti contestati, nei limiti dei capi a) ... Alfredo Trentalange non mise in atto "qualsivoglia iniziativa volta ad accertare il possesso in capo aldei requisiti di professionalità". Ma sui requisiti "morali", l'ex presidente dell'Aia poteva fare poco, poiché Rosario, ex capo della procura arbitrale arrestato per traffico ......- cancellato dopo tre stagioni - incentrato come in questo...alcune foto che ritraevano l'attore sul set insieme con Vincent'...foto che ritraevano l'attore sul set insieme con Vincent,...... Alfredo Trentalange, lo scorso 17 marzo per ilRosario. 'Valutate tutte le rilevanti circostanze fattuali, e considerate natura e gravità dei fatti contestati, nei limiti dei capi a) ... Caso D'Onofrio, Trentalange farà ricorso contro l'inibizione ... Open