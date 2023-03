Caserta, dirigente vieta l’utilizzo del cellulare in classe anche agli insegnanti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Telefoni vietati a scuola, non solo per gli alunni, ma anche per gli insegnanti. È la coraggiosa decisione presa dalla dirigente di un istituto in provincia di Caserta, il “Formicoli, Liberi, Pontelatone” che, attraverso una circolare, ha chiesto anche al personale scolastico di lasciare i propri cellulari in un apposito contenitore all’ingresso, richiamando tutti a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Telefoniti a scuola, non solo per gli alunni, maper gli. È la coraggiosa decisione presa dalladi un istituto in provincia di, il “Formicoli, Liberi, Pontelatone” che, attraverso una circolare, ha chiestoal personale scolastico di lasciare i propri cellulari in un apposito contenitore all’ingresso, richiamando tutti a ... TAG24.

