Case green | l’ideatore della direttiva a Open | «L’Italia ce la farà | dal governo italiano tante bugie sul provvedimento» – L’intervista

Da Bruxelles – «L'Italia ce la può fare, ne sono certo». Non ha dubbi l'europarlamentare irlandese Ciarán Cuffe, relatore della cosiddetta «direttiva sulle Case green». Il testo che Cuffe, eletto tra le fila dei Verdi, ha portato al Parlamento europeo ha un obiettivo ambizioso: abbattere le emissioni degli edifici attraverso un maxi-piano europeo di efficientamento energetico. La direttiva, però, ha ricevuto un'accoglienza piuttosto fredda in Italia. A Strasburgo, tutti i partiti che sostengono il governo italiano hanno votato contro la misura, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha parlato di un «danno per L'Italia». Quando Cuffe ci accoglie nel suo ufficio di Bruxelles, ci fa subito notare il poster affisso dietro la ...

