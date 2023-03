Caro-bollette: cosa prevede il decreto approvato dal Consiglio dei ministri (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato il decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese contro il Caro-bollette, oltre che interventi nel settore sanitario. 4,9 miliardi di euro sono stati stanziati complessivamente. Caro-bollette Le misure per contenere i prezzi dell’energia sono state ridisegnate su base trimestrale, tenendo conto dei prezzi dell’energia e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ildeidi ieri hailcon misure a sostegno di famiglie e imprese contro il, oltre che interventi nel settore sanitario. 4,9 miliardi di euro sono stati stanziati complessivamente.Le misure per contenere i prezzi dell’energia sono state ridisegnate su base trimestrale, tenendo conto dei prezzi dell’energia e L'articolo proviene da Inews24.it.

