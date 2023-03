Carne sintetica, Italia verso lo stop (Di mercoledì 29 marzo 2023) In Italia, in direzione “ostinata e contraria” verrebbe da dire, il Governo che ha istituito il Ministero alla Sovranità Alimentare (adottando il concetto da altri Paesi) ha nelle scorse ore annunciato la volontà di mettere al bando ogni tipologia di Carne sintetica e alimento sintetico, definendo un piano sanzionatorio pesantissimo per chi dovesse contravvenire. Con un motivo d’urgenza (discutibile nel senso e nei fatti) il Consiglio dei Ministri fa sua la proposta del ministro Francesco Lollobrigida che prevede “sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, con l’indicazione comunque di un tetto massimo, oltre alla confisca del prodotto illecito” – oltre che “ulteriori sanzioni amministrative che intervengono sulla ... Leggi su fmag (Di mercoledì 29 marzo 2023) In, in direzione “ostinata e contraria” verrebbe da dire, il Governo che ha istituito il Ministero alla Sovranità Alimentare (adottando il concetto da altri Paesi) ha nelle scorse ore annunciato la volontà di mettere al bando ogni tipologia die alimento sintetico, definendo un piano sanzionatorio pesantissimo per chi dovesse contravvenire. Con un motivo d’urgenza (discutibile nel senso e nei fatti) il Consiglio dei Ministri fa sua la proposta del ministro Francesco Lollobrigida che prevede “sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, con l’indicazione comunque di un tetto massimo, oltre alla confisca del prodotto illecito” – oltre che “ulteriori sanzioni amministrative che intervengono sulla ...

