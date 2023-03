Carne sintetica | cos’è e perché è stata vietata in Italia

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Laè un prodotto alimentare realizzato in laboratorio a partire da cellule staminali animali, attualmente legale solo negli Stati Uniti e a Singapore. Attraverso delle norme volute dai ministeri dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e della Salute, il consiglio dei ministri di ieri ne ha di fatto vietato produzione e vendita inper i rischi legati alla sua pericolosità in termini di salute. Epotrebbe dare il via alla produzione in vitro di altri alimenti tipicini come vino e olio. Penalizzando così i produttori locali. Come viene prodotta la? Si procede prima con il prelievo di tessuti da animale vivo o dafresca. Poi, si prosegue con l’estrazione delle cellule staminali, quelle ...