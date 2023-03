Carne sintetica, con il divieto l'Italia si dà un'altra zappa sui piedi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ci sono ragioni ambientali, economiche e sociali per non fare quello che il governo Meloni ha fatto. Uno stop che non è solo fumo negli occhi, ma un boomerang pericoloso Leggi su wired (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ci sono ragioni ambientali, economiche e sociali per non fare quello che il governo Meloni ha fatto. Uno stop che non è solo fumo negli occhi, ma un boomerang pericoloso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Pronto il disegno di legge del #GovernoMeloni per fermare la produzione e il commercio di carne sintetica, con mu… - AurelianoStingi : Nell'800 il luddismo distruggeva i telai meccanici, oggi si vietano OGM e carne sintetica Il progresso scientifico… - claudiovelardi : Niente liberalizzazioni dei saldi, no all'innalzamento dei limiti emissivi per il 5G, ennesimo rinvio sulle concess… - RealRadioLondra : RT @OrtigiaP: «Contro il cibo in provetta è meglio la vera porchetta E IL #GovernoMeloni METTE LE MANI AVANTI BLOCCANDO LA CARNE SINTETICA.… - DavideRTramonta : RT @cirillo73777221: @ultimora_pol Nn mi risulta sia consentito vendere o distribuire la carne sintetica...quindi? -