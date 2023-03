Carlo in Germania Re del fast food e Harry gli ruba il trono (per davvero) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Carlo e Camilla sono arrivati in Germania per il loro primo viaggio di Stato all’estero da Re e Regina. La Sovrana è scesa dall’aereo con un look azzurro che sembrava la copia di quello di Elisabetta II, mentre il Sovrano è stato incoronato con una corona di carta realizzata da un noto fast food. Intanto a Londra Harry scala i vertici del potere e improvvisamente tutti lo vorrebbero sul trono. Carlo incoronato con la corona di Burger King Carlo e Camilla sono dunque partiti per il loro primo viaggio all’estero in qualità di Sovrani della Gran Bretagna. Meta la Germania dove incontreranno anche i loro parenti tedeschi, discendenti della casata del Principe Filippo. L’augusta coppia si sarebbe dovuta recare prima a Parigi, ma a causa ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 marzo 2023)e Camilla sono arrivati inper il loro primo viaggio di Stato all’estero da Re e Regina. La Sovrana è scesa dall’aereo con un look azzurro che sembrava la copia di quello di Elisabetta II, mentre il Sovrano è stato incoronato con una corona di carta realizzata da un noto. Intanto a Londrascala i vertici del potere e improvvisamente tutti lo vorrebbero sulincoronato con la corona di Burger Kinge Camilla sono dunque partiti per il loro primo viaggio all’estero in qualità di Sovrani della Gran Bretagna. Meta ladove incontreranno anche i loro parenti tedeschi, discendenti della casata del Principe Filippo. L’augusta coppia si sarebbe dovuta recare prima a Parigi, ma a causa ...

