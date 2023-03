(Di mercoledì 29 marzo 2023) A metà dicembre aveva annunciato di essere incinta e oggiNavarro radla felicità: è indi due. La ex numero 6 del mondo, ora 34enne, in passato aveva sconfitto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Carla Suarez, doppia gioia: 'Sono in attesa di due gemelli' - sportface2016 : #Tennis | Carla #SuarezNavarro fornisce un aggiornamento sulla sua gravidanza: 'Gemelli in arrivo!' -

A metà dicembre aveva annunciato di essere incinta e oggiNavarro raddoppia la felicità: è in attesa di due gemelli. La ex numero 6 del mondo, ora 34enne, in passato aveva sconfitto in linfoma e la sua compagna è una calciatrice del Dux Logroño, ...Risale allo scorso dicembre l'annuncio di gravidanza dell'ex tennista spagnolaNavarro , pronta a mettere su famiglia con la compagna Olga García. Ora, l'ex numero sei del mondo fornisce un nuovo aggiornamento a pochi mesi dal parto: sono due le creature che porta ......l'esame 'farsa' per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luisall'Università per Stranieri di Perugia nel settembre del 2020. In aula, davanti al tribunale collegiale presieduto da...

Carla Suarez, doppia gioia dopo il linfoma: "Sono in attesa di due gemelli" La Gazzetta dello Sport

Gemelli in arrivo! Conto i giorni che mancano per vedervi e goderci insieme questa nuova fase”. Carla Suarez Navarro aveva rivelato nel settembre 2020 di essere stata colpita dal Linfoma di Hodgkin.Más de tres meses han pasado desde que Carla Suárez anunciara su embarazo junto a su pareja, la futbolista catalana Olga García, con quien estrenará maternidad el próximo mes de junio. Ahora, a falta ...