Cari francesi, adesso spiegatelo a loro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non so se i giudici francesi della Corte di Cassazione che ieri hanno impedito l'estradizione dei terroristi rossi rifugiatisi Oltralpe conoscano a fondo gli anni di piombo, la scia di sangue, il dolore, la morte. E non so se, quando hanno vergato le motivazioni della sentenza abbiano tenuto conto del fatto che quei terroristi sono stati giudicati "in contumacia" non perché lo Stato li abbia mandati in esilio, ma perché fuggiti vigliaccamente di fronte alla giustizia. E non so nemmeno se le toghe abbiano pensato o meno alle vittime di quegli efferati crimini. Vite spezzate da chi oggi la fa franca perch* può vantare "una situazione familiare stabile" dopo essersi "inseriti professionalmente e socialmente" in Francia. Chissà, forse anche Luigi Calabresi, Enrico Galvaligi, Michele Granato e tutti gli altri oggi avrebbero una "situazione familiare stabile" e sarebbero ...

