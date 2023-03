Carburanti | Staffetta | la benzina rincara | il gasolio cala

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Sale la, scende il, sulla scia dell’andamento contrastato delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione diQuotidiana, IP ha aumentato i prezzi consigliati delladi un centesimo al litro e ridotto di un cent/litro quelli del. Per Q8 registriamo +2 cent/litro sullae -1 cent/litro sul diesel. Per Tamoil -1 cent/litro sul.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,856 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,858, pompe ...

