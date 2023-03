Cantiere sull’Asse interurbano, da giovedì rimosse le limitazioni al transito (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bergamo. Revocata l’ordinanza del restringimento della carreggiata lungo l’Asse interurbano all’altezza della Grumellina. Lo annuncia la Provincia che dopo la conclusione dei lavori di realizzazione del cordolo propedeutica alla posa delle barriere fonoassorbenti. Dalla mezzanotte del 30 marzo revocata quindi l’ordinanza 114/2023 di istituzione stradale (chiusura della corsia di marcia lenta) tra il km 4+250 e quello 4+030 nel Comune di Bergamo, lungo l’Asse appunto, in direzione di Bergamo – Curno, e di chiusura dello svincolo in entrata di via Grumellina. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bergamo. Revocata l’ordinanza del restringimento della carreggiata lungo l’Asseall’altezza della Grumellina. Lo annuncia la Provincia che dopo la conclusione dei lavori di realizzazione del cordolo propedeutica alla posa delle barriere fonoassorbenti. Dalla mezzanotte del 30 marzo revocata quindi l’ordinanza 114/2023 di istituzione stradale (chiusura della corsia di marcia lenta) tra il km 4+250 e quello 4+030 nel Comune di Bergamo, lungo l’Asse appunto, in direzione di Bergamo – Curno, e di chiusura dello svincolo in entrata di via Grumellina.

