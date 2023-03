Campionato italiano Trial, domenica 2 aprile a Tolmezzo (Di mercoledì 29 marzo 2023) E’ scattato il conto alla rovescia per la prima tappa stagionale del Campionato italiano di Trial, in programma domenica 2 aprile a Tolmezzo. Spettacolo e adrenalina con salti di precisione millimetrica, saranno assicurati dai migliori specialisti delle due ruote artigliate in Italia. Gli oltre cento piloti in gara, si sfideranno tra gli impegnativi ostacoli naturali delle dodici zone di gara da affrontare per due volte, tutte a ridosso del centroabitato, facilmente accessibili dal pubblico e addetti ai lavori. “Rio confine” nei pressi dell’ex polveriera di Pissebus, “Ponte del Merlo” sulla strada per la frazione di Illegio e “Pracastello”, saranno le areededicate alla gara, mentre l’ampio parcheggio di via Marchi ospiterà la zona dei paddock, la partenza e le premiazioni. L’evento del ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 29 marzo 2023) E’ scattato il conto alla rovescia per la prima tappa stagionale deldi, in programma. Spettacolo e adrenalina con salti di precisione millimetrica, saranno assicurati dai migliori specialisti delle due ruote artigliate in Italia. Gli oltre cento piloti in gara, si sfideranno tra gli impegnativi ostacoli naturali delle dodici zone di gara da affrontare per due volte, tutte a ridosso del centroabitato, facilmente accessibili dal pubblico e addetti ai lavori. “Rio confine” nei pressi dell’ex polveriera di Pissebus, “Ponte del Merlo” sulla strada per la frazione di Illegio e “Pracastello”, saranno le areededicate alla gara, mentre l’ampio parcheggio di via Marchi ospiterà la zona dei paddock, la partenza e le premiazioni. L’evento del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fabio_Martini_ : L’Italia perde. Dopo la disastrosa eliminazione dai mondiali son tutti rimasti incollati alle proprie poltrone quan… - AntoVitiello : #Vranckx: 'Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto di apprendimento. La concorrenza è grande e il pass… - aldebara_n : @baldanza_sergio Oramai la juve è ai titoli di coda.Inutile che i tifosi juventini perdano tempo in commenti inutil… - losservcom : Saranno ben 4 le categorie di imbarcazioni protagoniste della manifestazione, per un totale di 300 equipaggi (5 in… - Fantacalciok : Beach Volley, 22° tappa del Campionato Italiano per società 2022/23 -