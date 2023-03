Camera: Question time con Nordio, Crosetto, Salvini e Calderone (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 29 marzo alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a una interrogazione sulle modifiche normative relative ai reati di tortura e di istigazione alla tortura (Gianassi ‘ PD’IDP).Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde a una interrogazione sul sostegno militare all’Ucraina, con particolare riferimento alla tipologia delle forniture e ai relativi profili economico-finanziari (Pellegrini ‘ M5S). Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a tutelare l’infrastruttura strategica di trasmissione dati ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 29 marzo alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la. Il ministro della Giustizia, Carlo, risponde a una interrogazione sulle modifiche normative relative ai reati di tortura e di istigazione alla tortura (Gianassi ‘ PD’IDP).Il ministro della Difesa, Guido, risponde a una interrogazione sul sostegno militare all’Ucraina, con particolare riferimento alla tipologia delle forniture e ai relativi profili economico-finanziari (Pellegrini ‘ M5S). Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a tutelare l’infrastruttura strategica di trasmissione dati ...

