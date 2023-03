Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Camera, il question time in Aula con i ministri Nordio, Crosetto, Salvini e Calderone: la diretta tv - maina_enrica : Il Presidente Meloni alla Camera dei Deputati per il question time - maina_enrica : Il Presidente Meloni alla Camera dei Deputati per il question time - maina_enrica : Il Presidente Meloni alla Camera dei Deputati per il question time - maina_enrica : Il Presidente Meloni alla Camera dei Deputati per il question time -

... Carlo Nordio, della Difesa, Guido Crosetto, delle Infrastrutture, Matteo Salvini e del Lavoro, Marina Calderone parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula dellaalla seduta deltime. ...Roma, 29 mar " Si svolge oggi, mercoledì 29 marzo alle 15, iltime trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a una ...La segretaria del Nazareno riunisce allai gruppi parlamentari per discutere - lo specifica -... Infine, Schlein ricorda la sua interrogazione a Meloni, durante il premiertime , ...

Camera: Question time con Nordio, Crosetto, Salvini e Calderone Il Tirreno

Tinetti was absent from Parliament this afternoon after being injured on her way into the chamber by a media camera.The incident also highlights the foolishness of engaging in infidelity on a cruise ship, especially given the prevalence of live camera feeds in public areas. It's hard to imagine that the man in ...