Cambiamenti sullo scacchiere mondiale: il possibile allargamento dei BRICS a nuovi Paesi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il 2023 potrebbe diventare un anno storico per i BRICS e dunque per l’intero scacchiere geopolitico planetario. Da qualche mese a questa parte vengono formalizzate le richieste di adesione al blocco di nuovi Paesi, il cui peso economico o politico può contribuire a spostare gli equilibri delle attuali crisi. L’ingresso di altri Stati nel “blocco dei cinque” significherebbe l’apertura di una nuova fase nelle relazioni internazionali o persino l’instaurarsi di un ordine multipolare, ben diverso dal nuovo ordine mondiale auspicato da Washington. Quest’anno il turno di presidenza dei BRICS spetta al Sudafrica e proprio il responsabile sudafricano presso il gruppo Anil Sooklal ha dichiarato che l’iniziativa di allargamento sarà uno dei punti su cui si concentrerà il suo ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il 2023 potrebbe diventare un anno storico per ie dunque per l’interogeopolitico planetario. Da qualche mese a questa parte vengono formalizzate le richieste di adesione al blocco di, il cui peso economico o politico può contribuire a spostare gli equilibri delle attuali crisi. L’ingresso di altri Stati nel “blocco dei cinque” significherebbe l’apertura di una nuova fase nelle relazioni internazionali o persino l’instaurarsi di un ordine multipolare, ben diverso dal nuovo ordineauspicato da Washington. Quest’anno il turno di presidenza deispetta al Sudafrica e proprio il responsabile sudafricano presso il gruppo Anil Sooklal ha dichiarato che l’iniziativa disarà uno dei punti su cui si concentrerà il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StrumentiP : #PoliticaEconomica #Brics Il 2023 potrebbe diventare un anno storico per i BRICS. Da qualche mese a questa parte ve… - marconovecento : @Luca7606062037 @4everAnnina Le mie figlie adolescenti sono pluri vaccinate, zero problemi. Lavoro in una scuola pr… - Daniele_V94 : @KoenigLaurin Come detto, non abbiamo la certezza che porti dinamicità perché sullo scacchiere europeo abbiamo molt… - ilnesi : RT @expo_technology: ??Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di un Rapporto così importante sullo stato della risorsa idrica… - t_Cmdn : @Stronza La notizia di oggi dovrebbe essere il report #IPCC sullo stato dei cambiamenti climatici. Cerchiamo di ri… -

La Moldavia di Iulian Ciocan ... in Moldavia non si sono verificati cambiamenti drastici. Nel nostro paese vive una grande comunità ... e le persone intelligenti non mettono certo sullo stesso piano la lingua russa e l'ideologia di ... Elmec porta le aziende in un futuro di energia solare e comunità energetiche ...elettrico di Elemens - azienda di consulenza nel settore energetico - ha fatto chiarezza sullo ...al riparo le aziende a lungo termine dalle criticità legate ai combustibili fossili o ai cambiamenti ... Primi dettagli su Blanca 2, nel pieno delle riprese: Maria Chiara Giannetta anticipa grandi cambiamenti E ovviamente si aspetta di rivedere sullo schermo Linneo, l'amata bulldog americana che accompagna Blanca , interpretata dalla cagnolina Fiona. TV Sorrisi e Canzoni è riuscito a stare sul set per ... ... in Moldavia non si sono verificatidrastici. Nel nostro paese vive una grande comunità ... e le persone intelligenti non mettono certostesso piano la lingua russa e l'ideologia di ......elettrico di Elemens - azienda di consulenza nel settore energetico - ha fatto chiarezza...al riparo le aziende a lungo termine dalle criticità legate ai combustibili fossili o ai...E ovviamente si aspetta di rivedereschermo Linneo, l'amata bulldog americana che accompagna Blanca , interpretata dalla cagnolina Fiona. TV Sorrisi e Canzoni è riuscito a stare sul set per ... Il cambiamento climatico minaccia la pesca globale Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile Crolla la fiducia degli analisti nell'economia svizzera Sul fronte valutario, il 52,3% si aspetta un rafforzamento del franco rispetto all'euro, il 4,5% un indebolimento e il 43,2% ritiene che non vi saranno cambiamenti nel corso. Riguardo alla ... ANSA/ 'Il secolo verde', nuovo libro di Francesco Rutelli perché da tempo si è compreso ciò che comporta la costante immissione in atmosfera di sostanze che impattano sul clima. La Cina è un super inquinatore: ricava dal carbone circa il 60% della sua ... Sul fronte valutario, il 52,3% si aspetta un rafforzamento del franco rispetto all'euro, il 4,5% un indebolimento e il 43,2% ritiene che non vi saranno cambiamenti nel corso. Riguardo alla ...perché da tempo si è compreso ciò che comporta la costante immissione in atmosfera di sostanze che impattano sul clima. La Cina è un super inquinatore: ricava dal carbone circa il 60% della sua ...