(Di mercoledì 29 marzo 2023) Hakan Clahanoglu è tornato a disposizione dell’Inter ma con un problema fisico che potrebbe tenerlo lontano dal campo per un po’ (vedi QUI). Il calciatore, secondo quanto riferito da Sportmediaset, è già statodallo staff medico nerazzurro. Ecco la situazione nel dettaglio. VISITE MEDICHE – Hakantornato con un problema fisico dopo gli impegni con la Turchia, oggi ad Appiano Gentile è già statodallo staff medico dell’Inter. Per un quadro completo della situazione, il centrocampista domani mattina effettuerà una risonanza magnetica per capire l’entità del fastidio all’inguine destro. Fonte: Sportmediaset Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Calhanoglu visitato dall'Inter! Manca però seconda parte: tutta la verità - SM - -

Tegola in casa Inter per l'infortunio di Hakanin nazionale. Durante il primo tempo di Turchia - Croazia, il centrocampista nerazzurro è ... che dunque verràin un primo momento in ...Tegola in casa Inter per l'infortunio di Hakanin nazionale. Durante il primo tempo di Turchia - Croazia, il centrocampista nerazzurro è ... che dunque verràin un primo momento in ...

Calhanoglu visitato dall’Inter! Manca però seconda parte: tutta la verità – SM Inter-News.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...