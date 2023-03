Calhanoglu out contro la Fiorentina, la speranza di Inzaghi – SM (Di mercoledì 29 marzo 2023) Hakan Calhanoglu si è infortunato con la Turchia durante la sosta nazionali, Inzaghi punta a riaverlo il prima possibile. OUT – La sfida di sabato contro la Fiorentina si avvicina e Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu. Nella sfida contro la Croazia ha rimediato un problema muscolare all’inguine. La speranza è che riesca a tornare per l’andata dei quarti di finale contro il Benfica. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, lo stop sarà sicuro di 7/10 giorni di riposo più una graduale ripresa per evitare ricadute. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Hakansi è infortunato con la Turchia durante la sosta nazionali,punta a riaverlo il prima possibile. OUT – La sfida di sabatolasi avvicina e Simonedovrà fare a meno di Hakan. Nella sfidala Croazia ha rimediato un problema muscolare all’inguine. Laè che riesca a tornare per l’andata dei quarti di finaleil Benfica. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, lo stop sarà sicuro di 7/10 giorni di riposo più una graduale ripresa per evitare ricadute. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

