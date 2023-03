Calhanoglu, che assenza. Brozovic di nuovo faro al centro (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’infortunio di Hakan Calhanoglu con la Turchia lascia un grosso vuoto nel centrocampo dell’Inter. La sua assenza ora costringerà Marcelo Brozovic a tornare il faro della mediana nerazzurra e tornare alle prestazioni a cui ha abituato le scorse stagioni. DI nuovo AL centro – Una tegola pesante quella arrivata dalle nazionali per l’Inter, con l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è uno dei punti cardine della squadra, come dimostrano anche i due premi di uomo partita all’andata e al ritorno del doppio confronto europeo con il Porto. Il suo stop arriva proprio nel momento più importante della stagione dell’Inter, con una serie di partite che definiranno il bilancio finale di questa stagione. Per sostituire Hakan ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’infortunio di Hakancon la Turchia lascia un grosso vuoto nelcampo dell’Inter. La suaora costringerà Marceloa tornare ildella mediana nerazzurra e tornare alle prestazioni a cui ha abituato le scorse stagioni. DIAL– Una tegola pesante quella arrivata dalle nazionali per l’Inter, con l’infortunio di Hakan. Ilcampista turco è uno dei punti cardine della squadra, come dimostrano anche i due premi di uomo partita all’andata e al ritorno del doppio confronto europeo con il Porto. Il suo stop arriva proprio nel momento più importante della stagione dell’Inter, con una serie di partite che definiranno il bilancio finale di questa stagione. Per sostituire Hakan ...

