Calenda chiude la porta a Schlein | “Linea Pd del tutto sovrapponibile al M5S”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Carlova allo scontro con Ellye la nuova gestione del Partito Democratico. Il leader di Azione è stato ospite di Bruno Vespa alla trasmissione Cinque minuti e poi a, entrambe in onda su Rai1, ed ha allontanato una possibile alleanza con i dem: “è contro i termovalorizzatori, contro i rigassificatori. Ha delle posizioni molto ideologiche, lontane dalle mie, però sul salario minimo le ho detto ‘facciamolo'. Il confronto è sempre nel merito delle cose, il resto non mi interessa. Scissione nel Pd? Secondo me non è rilevante, perché non credo che spostano voti o almeno io non li sto andando a cercare. C'è un pezzo del Pd che quellaa quella del Movimento 5 Stelle, non la condivide. I riformisti devono decidere che ...