Calciomercato Napoli, mirino su due stelle del Salisurgo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sarà un Calciomercato movimentato per il Napoli quello dell'estate 2023. Tutto ruoterà intorno alle offerte in arrivo per Osimhen, le big lo osservano ma De Laurentiis ha alzato il prezzo base dell'asta ben oltre i 100 milioni... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sarà unmovimentato per ilquello dell'estate 2023. Tutto ruoterà intorno alle offerte in arrivo per Osimhen, le big lo osservano ma De Laurentiis ha alzato il prezzo base dell'asta ben oltre i 100 milioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VotaAntonio90 : RT @ParticipioPart: Il #Napoli è una società forte e con appeal. Non dimentichiamo che, quest'estate, mezza Napoli sosteneva che dopo gli a… - oriolo_d : Morata prossimo al ritorno in Italia? ???? #calcio #football #calciomercato #italia #italy #SerieA #napoli… - calciomercatoit : ?? - cn1926it : Dalla Francia – Il #Napoli offrirà un sostanzioso aumento di ingaggio a #Kvaratskhelia - Minnesota1777 : @tommaso_lai @napoli_network @SpudFNVPM Un articolo che non ha nulla a che fare con il diritto, con i giusti errori… -

Calciomercato: Napoli. Dalla Francia 'Vicino rinnovo Kvaratskhelia' ... secondo "Footmercato" sarebbero a buon punto per il rinnovo: "Kvara" dovrebbe legarsi al Napoli fino al 2028 e vedrebbe il suo ingaggio passare da un milione a 2,5 milioni a stagione, fino a un ... Inzaghi e la ripartenza del campionato guardando al futuro Certo, se vogliamo essere precisi, bisogna considerare anche il fatto che al di là del Napoli nessun club quest'anno è riuscito ad avere una marcia perfetta, anzi se i partenopei avessero tenuto il ... Liverpool a caccia di un difensore: occhi su un centrale del Napoli Commenta per primo Il Liverpool cerca un difensore centrale sul mercato. Secondo la stampa britannica, sul taccuino dei Reds ci sono i nomi di Kim Min - jae (26enne sudcoreano del Napoli) e di Evan Ndicka , 23enne francese in scadenza di contratto a giugno con l'Eintracht Francoforte. ... secondo "Footmercato" sarebbero a buon punto per il rinnovo: "Kvara" dovrebbe legarsi alfino al 2028 e vedrebbe il suo ingaggio passare da un milione a 2,5 milioni a stagione, fino a un ...Certo, se vogliamo essere precisi, bisogna considerare anche il fatto che al di là delnessun club quest'anno è riuscito ad avere una marcia perfetta, anzi se i partenopei avessero tenuto il ...Commenta per primo Il Liverpool cerca un difensore centrale sul mercato. Secondo la stampa britannica, sul taccuino dei Reds ci sono i nomi di Kim Min - jae (26enne sudcoreano del) e di Evan Ndicka , 23enne francese in scadenza di contratto a giugno con l'Eintracht Francoforte. Napoli in trattativa per Koopmeiners: l'Atalanta fissa il prezzo per averlo AreaNapoli.it Calciomercato: Napoli. Dalla Francia "Vicino rinnovo Kvaratskhelia" Contratto fino al 2028 e ingaggio da 2,5 milioni a stagione più bonus PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Napoli si appresta a blindare Khvicha Kvaratskhelia. Arrivato l'estate scorsa per 10 milioni di ... Blog: Inzaghi e la ripartenza del campionato guardando al futuro Il Benfica è sicuramente un avversario ostico che gioca un buon calcio e che può contare su una libertà di ... in finale attraverso una sfida tutta italiana contro una tra Napoli e Milan. Due squadre ... Contratto fino al 2028 e ingaggio da 2,5 milioni a stagione più bonus PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Napoli si appresta a blindare Khvicha Kvaratskhelia. Arrivato l'estate scorsa per 10 milioni di ...Il Benfica è sicuramente un avversario ostico che gioca un buon calcio e che può contare su una libertà di ... in finale attraverso una sfida tutta italiana contro una tra Napoli e Milan. Due squadre ...