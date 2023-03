Calciomercato: Napoli. Dalla Francia 'Vicino rinnovo Kvaratskhelia' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Contratto fino al 2028 e ingaggio da 2,5 milioni a stagione più bonus PARIGI (Francia) - Il Napoli si appresta a blindare Khvicha Kvaratskhelia. Arrivato l'estate scorsa per 10 milioni di euro, il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Contratto fino al 2028 e ingaggio da 2,5 milioni a stagione più bonus PARIGI () - Ilsi appresta a blindare Khvicha. Arrivato l'estate scorsa per 10 milioni di euro, il ...

Calciomercato: Napoli. Dalla Francia 'Vicino rinnovo Kvaratskhelia' ... secondo "Footmercato" sarebbero a buon punto per il rinnovo: "Kvara" dovrebbe legarsi al Napoli fino al 2028 e vedrebbe il suo ingaggio passare da un milione a 2,5 milioni a stagione, fino a un ... Inzaghi e la ripartenza del campionato guardando al futuro Certo, se vogliamo essere precisi, bisogna considerare anche il fatto che al di là del Napoli nessun club quest'anno è riuscito ad avere una marcia perfetta, anzi se i partenopei avessero tenuto il ... Liverpool a caccia di un difensore: occhi su un centrale del Napoli Commenta per primo Il Liverpool cerca un difensore centrale sul mercato. Secondo la stampa britannica, sul taccuino dei Reds ci sono i nomi di Kim Min - jae (26enne sudcoreano del Napoli) e di Evan Ndicka , 23enne francese in scadenza di contratto a giugno con l'Eintracht Francoforte. Napoli in trattativa per Koopmeiners: l'Atalanta fissa il prezzo per averlo AreaNapoli.it Blog: Inzaghi e la ripartenza del campionato guardando al futuro Il Benfica è sicuramente un avversario ostico che gioca un buon calcio e che può contare su una libertà di ... in finale attraverso una sfida tutta italiana contro una tra Napoli e Milan. Due squadre ...