Calciomercato Napoli, dal sogno di Giuntoli a centrocampo ai rinnovi fino alle trattative sui riscatti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Calciomercato della SSC Napoli sta per entrare nel vivo. La dirigenza azzurra ha già iniziato a programmare la prossima stagione per cercare di rimanere ai massimi livelli e puntare anche al prossimo Scudetto. Per vincere, infatti, è necessario avere una visione impostata sui successi futuri. Il dirigente azzurro, Cristiano Giuntoli, ha sogno per la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ildella SSCsta per entrare nel vivo. La dirigenza azzurra ha già iniziato a programmare la prossima stagione per cercare di rimanere ai massimi livelli e puntare anche al prossimo Scudetto. Per vincere, infatti, è necessario avere una visione impostata sui successi futuri. Il dirigente azzurro, Cristiano, haper la L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... garridino : RT @KlaMarx: Buon giorno a tutti fratelli #bianconeri. Oggi qui per ricordare che il capocannoniere della #SerieA è stato acquistato con op… - TolliVincenzo : RT @ParticipioPart: Il #Napoli è una società forte e con appeal. Non dimentichiamo che, quest'estate, mezza Napoli sosteneva che dopo gli a… - ennegobbo : RT @KlaMarx: Buon giorno a tutti fratelli #bianconeri. Oggi qui per ricordare che il capocannoniere della #SerieA è stato acquistato con op… - 68nisseno : RT @KlaMarx: Buon giorno a tutti fratelli #bianconeri. Oggi qui per ricordare che il capocannoniere della #SerieA è stato acquistato con op… - FRANCESCOCAPUTO : RT @KlaMarx: Buon giorno a tutti fratelli #bianconeri. Oggi qui per ricordare che il capocannoniere della #SerieA è stato acquistato con op… -