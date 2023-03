Calciomercato Juventus, quanti addii: in cinque pronti a lasciare Torino (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sarà rivoluzione in estate per la Juventus; nella prossima sessione di mercato sembrano destinati in cinque a lasciare il club bianconero. La Juventus, nella prossima sessione estiva di mercato, si prepara ad una vera e propria rivoluzione; i bianconeri, infatti, vogliono regalare ad Allegri una rosa ancora più forte di quella attuale in modo da tornare a vincere il campionato. Allegri (LaPresse)Per farlo servono, ovviamente, acquisti mirati ma anche cessioni di chi (per un motivo o per l’altro) non ha reso secondo le aspettative. Secondo le ultime indiscrezioni sembrano essere in cinque i giocatori destinati a lasciare la Juventus nel corso della prossima estate. Andiamo a vedere di chi si tratta sottolineando una cosa molto importante: al momento sono semplici voci ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sarà rivoluzione in estate per la; nella prossima sessione di mercato sembrano destinati inil club bianconero. La, nella prossima sessione estiva di mercato, si prepara ad una vera e propria rivoluzione; i bianconeri, infatti, vogliono regalare ad Allegri una rosa ancora più forte di quella attuale in modo da tornare a vincere il campionato. Allegri (LaPresse)Per farlo servono, ovviamente, acquisti mirati ma anche cessioni di chi (per un motivo o per l’altro) non ha reso secondo le aspettative. Secondo le ultime indiscrezioni sembrano essere ini giocatori destinati alanel corso della prossima estate. Andiamo a vedere di chi si tratta sottolineando una cosa molto importante: al momento sono semplici voci ...

