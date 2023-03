Calciomercato Juventus, per la difesa occhio alla sorpresa: prezzo altissimo (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Juventus ha come obiettivo quello di rinforzare la difesa; tra gli obiettivi sembra esserci una novità ma occhio al prezzo. Nella prossima sessione estiva di mercato, la Juventus ha bisogno di rinforzare la difesa; se da una parte il rendimento di Gatti (nettamente migliorato) offre ad Allegri una soluzione in più, dall’altra bisogna ragionare su due situazioni ben precise. Allegri (La Presse)La prima è quella di Bonucci che sta vivendo una stagione di alti e bassi tra prestazioni non all’altezza e diversi problemi fisici che stanno limitando il suo rendimento; la seconda, invece, riguarda Rugani che fatica a trovare spazio e non è da escludere un suo addio a fine stagione. Ecco dunque che la Juventus potrebbe aver bisogno di un difensore per andare a rinforzare il ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Laha come obiettivo quello di rinforzare la; tra gli obiettivi sembra esserci una novità maal. Nella prossima sessione estiva di mercato, laha bisogno di rinforzare la; se da una parte il rendimento di Gatti (nettamente migliorato) offre ad Allegri una soluzione in più, dall’altra bisogna ragionare su due situazioni ben precise. Allegri (La Presse)La prima è quella di Bonucci che sta vivendo una stagione di alti e bassi tra prestazioni non all’altezza e diversi problemi fisici che stanno limitando il suo rendimento; la seconda, invece, riguarda Rugani che fatica a trovare spazio e non è da escludere un suo addio a fine stagione. Ecco dunque che lapotrebbe aver bisogno di un difensore per andare a rinforzare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Numerose richieste per Kaio Jorge ?? Esaurito il numero di prestiti: resta alla Juve fino a giugno ?? [?… - MarcelloChirico : Dopo tutto il casino messo in piedi, la FIGC non si è costituita parte civile. Qualcosa non torna. ?? #Juventus… - DiMarzio : ?????? @juventusfc e @FCBarcelona spingono per Ljubo #Puljic, difensore croato classe 2007: concorrenza anche dalla Ge… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#SportMediaset #Calciomercato #DiMaria ha dato la disponibilità a restare un altro anno alla #Juventus. - tuttosport : ?? #Rovella e la confessione sul futuro alla #Juventus Avete letto? #Tuttosport #Juve #Calciomercato -