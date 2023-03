Calciomercato Juventus, assalto al Liverpool: tutto su un campione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Juventus e Liverpool sono pronte a sedersi a un tavolo per trattare un grande campione, con i bianconeri che sognano il colpaccio. Sembra ormai un’impresa impossibile per il Liverpool riuscire a prendere parte per la prossima Champions League. La squadra di Klopp ha vissuto una stagione che definire pessima e riduttivo e la figuraccia rimediata contro il Real Madrid ha fatto il resto. Juventus Liverpool logo (Fonte: Adobe)Saranno molti i giocatori che se ne andranno da Anfield al termine della stagione e uno di questi potrebbe essere Fabinho. Il centrocampista piace moltissimo alla Juventus e si potrebbe così arrivare a un accordo tra le parti. Il sudamericano è stato uno dei leader tecnici e dello spogliatoio della banda di Klopp in queste ultime stagioni e la sua ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 marzo 2023)sono pronte a sedersi a un tavolo per trattare un grande, con i bianconeri che sognano il colpaccio. Sembra ormai un’impresa impossibile per ilriuscire a prendere parte per la prossima Champions League. La squadra di Klopp ha vissuto una stagione che definire pessima e riduttivo e la figuraccia rimediata contro il Real Madrid ha fatto il resto.logo (Fonte: Adobe)Saranno molti i giocatori che se ne andranno da Anfield al termine della stagione e uno di questi potrebbe essere Fabinho. Il centrocampista piace moltissimo allae si potrebbe così arrivare a un accordo tra le parti. Il sudamericano è stato uno dei leader tecnici e dello spogliatoio della banda di Klopp in queste ultime stagioni e la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : Dopo tutto il casino messo in piedi, la FIGC non si è costituita parte civile. Qualcosa non torna. ?? #Juventus… - GoalItalia : Numerose richieste per Kaio Jorge ?? Esaurito il numero di prestiti: resta alla Juve fino a giugno ?? [?… - DiMarzio : ?????? @juventusfc e @FCBarcelona spingono per Ljubo #Puljic, difensore croato classe 2007: concorrenza anche dalla Ge… - GalaFan0427 : RT @cmdotcom: La genesi del fenomeno #Hojlund: ecco perché è l'uomo giusto per la #Juventus - calciomercato_m : MERCATO - Conte pronto a tornare in Italia: i bookie puntano su Juventus o Inter, Roma e Milan alla finestra… -