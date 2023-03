Calciomercato Juve, Gatti inizia a fare gola a tante: i bianconeri tentennano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Federico Gatti è cresciuto moltissimo nelle ultime settimane e ora sono diversi i club di un certo livello pronti a metterlo sotto contratto. Ci è voluto un po’ di tempo, ma alla fine la scommessa della Juventus di voler prelevare Federico Gatti dal Frosinone sembra aver pagato. I bianconeri sono più che soddisfatti del difensore, soprattutto dalle sue ultime partite davvero di altissimo livello. Naturalmente non è passato inosservato un Gatti così attivo nemmeno nel resto d’Europa, un giocatore che ora inizia a fare gola davvero ai migliori club d’Europa. Federico Gatti (Fonte: LaPresse)Nonostante non sia stato preso in considerazione nell’ultima tornata in Nazionale, Roberto Mancini stravede per lui. Questo ha ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Federicoè cresciuto moltissimo nelle ultime settimane e ora sono diversi i club di un certo livello pronti a metterlo sotto contratto. Ci è voluto un po’ di tempo, ma alla fine la scommessa dellantus di voler prelevare Federicodal Frosinone sembra aver pagato. Isono più che soddisfatti del difensore, soprattutto dalle sue ultime partite davvero di altissimo livello. Naturalmente non è passato inosservato uncosì attivo nemmeno nel resto d’Europa, un giocatore che oradavvero ai migliori club d’Europa. Federico(Fonte: LaPresse)Nonosnon sia stato preso in considerazione nell’ultima tornata in Nazionale, Roberto Mancini stravede per lui. Questo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Processo #Juve, Paolillo attacca: 'Incredibile che la FIGC non si sia costituita parte civile' - GoalItalia : Numerose richieste per Kaio Jorge ?? Esaurito il numero di prestiti: resta alla Juve fino a giugno ?? [?… - MarcelloChirico : Dopo tutto il casino messo in piedi, la FIGC non si è costituita parte civile. Qualcosa non torna. ?? #Juventus… - calciomercatoit : ??Dalla Spagna sicuri: Dani #Ceballos lascerà il #RealMadrid a fine stagione ?? Colpo a costo zero: anche #Milan,… - Tonino__TT : RT @tuttosport: #Juve, #Paratici: 'Prossimo #calciomercato sarà creativo ed elastico' ?? -