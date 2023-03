Calcio: tifosi Fiorentina, 'Firenze è casa nostra, non vogliamo spostarci dal Franchi' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Firenze, 29 mar. - (Adnkronos) - "L'associazione Solo Viola ha una posizione strettamente personale sull'argomento Franchi. I tifosi viola non possono essere costretti a lasciare Firenze per seguire le partite casalinghe della Fiorentina. Ci sentiamo traditi dalle istituzioni che ci avevano promesso che i lavori allo stadio non ci avrebbero costretto a spostarci. L'unica opzione che accettiamo è quella di continuare a giocare al Franchi con il cantiere attivo (come è già successo ad Udine e Bergamo). Firenze è la nostra casa e noi non ci vogliamo spostare! Nessuno stadio si può sostituire al nostro e cancellare la vergogna di un esilio di due anni". Così in una nota l'associazione 'Solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023), 29 mar. - (Adnkronos) - "L'associazione Solo Viola ha una posizione strettamente personale sull'argomento. Iviola non possono essere costretti a lasciareper seguire le partitelinghe della. Ci sentiamo traditi dalle istituzioni che ci avevano promesso che i lavori allo stadio non ci avrebbero costretto a. L'unica opzione che accettiamo è quella di continuare a giocare alcon il cantiere attivo (come è già successo ad Udine e Bergamo).è lae noi non cispostare! Nessuno stadio si può sostituire al nostro e cancellare la vergogna di un esilio di due anni". Così in una nota l'associazione 'Solo ...

