Calcio | Serie A | Rapuano arbitra Napoli-Milan e Maresca Inter-Fiorentina

Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - Antonio Rapuano è l'arbitro chiamato a dirigere Napoli-Milan, big match della 28/a giornata di Serie A, in programma domenica 2 aprile allo stadio 'Maradona' della città campana. Fabio Maresca arbitrerà invece Inter-Fiorentina, in programma sabato 1 aprile alle 18 allo stadio 'Meazza' di Milano.

