Calcio, sciolta la prognosi per Alberto Zaccheroni, tra 60 giorni potrà iniziare la riabilitazione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo tanta apprensione, arrivano finalmente buone notizie sulle condizioni di salute di Alberto Zaccheroni. L'ex allenatore di Milan, Inter e Juventus, tra le altre, è ancora ricoverato all'ospedale "Marconi" della sua città, Cesenatico, a seguito dell'incidente domestico in cui era incappato lo scorso 10 febbraio. Nelle scorse ore è stato emesso un comunicato da parte dei medici che hanno in cura il tecnico romagnolo nel quale hanno annunciato di avere sciolto la prognosi di Alberto Zaccheroni. A questo punto, tra 60 giorni circa, il nativo di Meldola potrà cominciare un percorso riabilitativo per tornare alla vita di tutti i giorni. Un percorso non semplice che aveva preso il via con un intervento chirurgico immediato effettuato per ridurre l'ematoma ...

