Calcio, Roberto Mancini pronto a dire addio alla Nazionale? Gli scenari riguardo il CT (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roberto Mancini potrebbe lasciare il ruolo di CT dell’Italia. La notizia, che rimbalza da diverse direzioni avrebbe del clamoroso, sia per le tempistiche, sia per le modalità. Il tecnico campione d’Europa in carica potrebbe avere maturato l’intenzione di fare un passo indietro, dopo essersi reso conto forse di non avere più lo slancio giusto per condurre la Nazionale in questo biennio che porterà a Germania 2024. Le prime due partite del girone di qualificazione in vista dei prossimi Campionati Europei hanno visto, senza mezzi termini, una delle rose più modeste di questo millennio. La sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra (ben più netta dell’1-2 finale) e lo striminzito successo in casa di Malta (2-0 ma con rischi iniziali non di poco conto), potrebbero aver fatto accelerare la decisione del commissario ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023)potrebbe lasciare il ruolo di CT dell’Italia. La notizia, che rimbalza da diversezioni avrebbe del clamoroso, sia per le tempistiche, sia per le modalità. Il tecnico campione d’Europa in carica potrebbe avere maturato l’intenzione di fare un passo indietro, dopo essersi reso conto forse di non avere più lo slancio giusto per condurre lain questo biennio che porterà a Germania 2024. Le prime due partite del girone di qualificazione in vista dei prossimi Campionati Europei hanno visto, senza mezzi termini, una delle rose più modeste di questo millennio. La sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra (ben più netta dell’1-2 finale) e lo striminzito successo in casa di Malta (2-0 ma con rischi iniziali non di poco conto), potrebbero aver fatto accelerare la decisione del commissario ...

