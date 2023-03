Calcio: Premier League, Ferguson e Wenger entrano nella Hall of Fame (Di mercoledì 29 marzo 2023) Londra, 29 mar. - (Adnkronos) - Due manager leggendari entrano nella Hall of Fame della Premier League. Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger sono i primi due personaggi che hanno ricevuto questo onore nel 2023. Gli ex tecnici di Manchester United ed Arsenal si aggiungono alla lista che comprende Ian Wright, Peter Schmeichel, Sergio Aguero, Paul Scholes, Didier Drogba , Vincent Kompany, Alan Shearer, Thierry Henry, David Beckham, Dennis Bergkamp, Eric ??Cantona, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Wayne Rooney e Patrick Vieira. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Londra, 29 mar. - (Adnkronos) - Due manager leggendariofdella. Sir Alexe Arsenesono i primi due personaggi che hanno ricevuto questo onore nel 2023. Gli ex tecnici di Manchester United ed Arsenal si aggiungono alla lista che comprende Ian Wright, Peter Schmeichel, Sergio Aguero, Paul Scholes, Didier Drogba , Vincent Kompany, Alan Shearer, Thierry Henry, David Beckham, Dennis Bergkamp, Eric ??Cantona, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Wayne Rooney e Patrick Vieira.

