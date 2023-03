Calcio, l’Indonesia non vuole Israele e la FIFA le toglie il Mondiale Under 20 (Di mercoledì 29 marzo 2023) La FIFA ha tolto il Mondiale Under 20 all’Indonesia. La notizia, non di poco conto, è stata ufficializzata nella giornata odierna ed è stata resa necessaria dopo le proteste scaturite nel Paese asiatico contro la presenza di Israele tra le squadre partecipanti. Il Governatore della regione di Bali, inoltre, aveva già annunciato di rifiutarsi di ospitare la squadra bianco-blù, mentre per le strade si erano già scatenate le proteste contro la Nazionale israeliana. Nelle ultime settimane nella capitale Jakarta avevano preso luogo diverse manifestazioni con bandiere indonesiane e palestinesi, che chiedevano a gran voce che Israele non si presentasse all’evento. Una situazione che stava diventando ingestibile e, soprattutto, del tutto fuori luogo parlando di Calcio e sport. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Laha tolto il20 al. La notizia, non di poco conto, è stata ufficializzata nella giornata odierna ed è stata resa necessaria dopo le proteste scaturite nel Paese asiatico contro la presenza ditra le squadre partecipanti. Il Governatore della regione di Bali, inoltre, aveva già annunciato di rifiutarsi di ospitare la squadra bianco-blù, mentre per le strade si erano già scatenate le proteste contro la Nazionale israeliana. Nelle ultime settimane nella capitale Jakarta avevano preso luogo diverse manifestazioni con bandiere indonesiane e palestinesi, che chiedevano a gran voce chenon si presentasse all’evento. Una situazione che stava diventando ingestibile e, soprattutto, del tutto fuori luogo parlando die sport. ...

