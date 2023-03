Calcio, Europa League: si va verso il divieto di trasferta dei tifosi del Feyenoord a Roma (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Viminale ha deciso: ci sarà il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Feyenoord in vista del match di Europa League in programma il prossimo giovedì 20 aprile allo stadio Olimpico di Roma. Lo riporta l’ANSA, che cita, ovviamente, il precedente del 19 febbraio 2015 quando i tifosi olandesi misero letteralmente a ferro e fuoco la capitale. In una “giornata di ordinaria follia” si registrarono scontri con la polizia, risse, vetrine di negozi distrutte ed anche vandalismo della fontana del Bernini a piazza di Spagna. La linea delle autorità italiane, dunque, è netta: non ci saranno tagliandi in vendita per i sostenitori del Feyenoord per evitare che si ripeta un evento simile. La prima richiesta era arrivata proprio dal sindaco della capitale, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Viminale ha deciso: ci sarà ildi vendita dei biglietti aidelin vista del match diin programma il prossimo giovedì 20 aprile allo stadio Olimpico di. Lo riporta l’ANSA, che cita, ovviamente, il precedente del 19 febbraio 2015 quando iolandesi misero letteralmente a ferro e fuoco la capitale. In una “giornata di ordinaria follia” si registrarono scontri con la polizia, risse, vetrine di negozi distrutte ed anche vandalismo della fontana del Bernini a piazza di Spagna. La linea delle autorità italiane, dunque, è netta: non ci saranno tagliandi in vendita per i sostenitori delper evitare che si ripeta un evento simile. La prima richiesta era arrivata proprio dal sindaco della capitale, ...

