Calcio: Casillas difende la Spagna 'diamo tempo a de la Fuente' (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Sabato la Spagna era una super squadra, era come se stessimo per vincere la quarta Coppa e nessuno si ricordava di Luis Enrique. Oggi l'allenatore è un disastro". Facendo ironia sulle fluttuanti ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Sabato laera una super squadra, era come se stessimo per vincere la quarta Coppa e nessuno si ricordava di Luis Enrique. Oggi l'allenatore è un disastro". Facendo ironia sulle fluttuanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleJuventino87 : @GiGiglio99 Io di solito non faccio paragoni tra le varie epoche tranne che in questo caso: Buffon è il miglior por… - zlatanradu : RT @mlenzi72: @onestocalcio @thomas_novello9 Ecco da chi era partita questa diatriba!?? Puoi pensare quello che vuoi, ma è lo stesso Neuer… - mlenzi72 : @onestocalcio @thomas_novello9 Ecco da chi era partita questa diatriba!?? Puoi pensare quello che vuoi, ma è lo ste… - mlenzi72 : @cavmar2000 Buffon, basta chiedere a Neuer!?? - fungowastaken : dietro nelle gerarchie della storia del calcio solo a Gianluigi Buffon, non credo sia opinabile, davanti anche a Ca… -