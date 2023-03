Calcio campano in lutto: è morto Carmine Tascone, ex allenatore e talent scout (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ scomparso Carmine Tascone, uno dei personaggi più noti del Calcio campano, sia tra i professionisti che dilettantistico, dal mondo giovanile a quello dei grandi. E’ morto all’età di 86 anni a seguito di una lunga malattia che, di fatto, lo aveva tenuto lontano già da diversi anni dai campi di Calcio e dai salotti televisivi, quello che per decenni è stato il suo mondo. Dopo essere stato un brillante attaccante, si era dedicato giovanissimo alla carriera da allenatore (Aversa, Gladiator, Afragolese) e poi si è specializzato nella ricerca e crescita di talenti, un vero talent scout. Tra i tantissimi calciatori che ha scoperto e lanciato, su tutti vale la pena di menzionare Peppe Bruscolotti, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ scomparso, uno dei personaggi più noti del, sia tra i professionisti che dilettantistico, dal mondo giovanile a quello dei grandi. E’all’età di 86 anni a seguito di una lunga malattia che, di fatto, lo aveva tenuto lontano già da diversi anni dai campi die dai salotti televisivi, quello che per decenni è stato il suo mondo. Dopo essere stato un brillante attaccante, si era dedicato giovanissimo alla carriera da(Aversa, Gladiator, Afragolese) e poi si è specializzato nella ricerca e crescita dii, un vero. Tra i tantissimi calciatori che ha scoperto e lanciato, su tutti vale la pena di menzionare Peppe Bruscolotti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Lutto per il calcio campano, è morto Carmine Tascone - Diego31883 : Calcio campano in lutto: addio a Carmine #Tascone. L'ex allenatore e talent scout aveva 86 anni ?? - ilmionapoli : Calcio campano in lutto: è morto Carmine Tascone - sportface2016 : #SerieA | #NapoliLazio, emessi quattro #Daspo di un anno per tifosi del club campano - Salernogranata : L'avvocato Fimmanò: 'Evviva il calcio campano' -