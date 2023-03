Calcio: al via il campionato di eSerie C, numeri in crescita (Di mercoledì 29 marzo 2023) Calcio d'inizio alla nuova edizione della eSerie C 2023, il campionato di Calcio virtuale presentato a City Life a Milano. Sono i numeri a testimoniare il boom di questo fenomeno, cresciuto di oltre ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023)d'inizio alla nuova edizione dellaC 2023, ildivirtuale presentato a City Life a Milano. Sono ia testimoniare il boom di questo fenomeno, cresciuto di oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Trovatemi la relazione di un qualunque altro club italiano o europeo che dica: per i comportamenti che abbaiamo ten… - Fabio_Martini_ : L’Italia perde. Dopo la disastrosa eliminazione dai mondiali son tutti rimasti incollati alle proprie poltrone quan… - paoloangeloRF : La corsa per un posto in Europa si fa sempre più calda - ansacalciosport : Calcio: al via il campionato di eSerie C, numeri in crescita. Dal 4 aprile al 10 giugno. Marani, 'meritano grande r… - Assurba84248179 : #nardella che ci racconta che lotterà con forza per ottenere il restyling del #franchi con i soldi dei contribuenti… -