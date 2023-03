Busia (Anac) sul codice degli appalti: «Sotto i 150mila euro va benissimo il cugino o anche chi mi ha votato» (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Sotto i 150.000 euro va benissimo il cugino o anche chi mi ha votato e questo è un problema, soprattutto nei piccoli centri». È questa la preoccupazione del presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, sul testo del nuovo codice degli appalti pubblici, approvato ieri in Cdm. La principale «luce» del nuovo codice degli appalti è la digitalizzazione, «che obbliga a trasparenza e partecipazione», spiega a Zapping su Radio Uno Busia, secondo il quale la principale «ombra» riguarda il fatto che Sotto «i 150 mila euro si dà mano libera, si dice non consultate il mercato, scegliete l’impresa che volete, il che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) «i 150.000vailchi mi hae questo è un problema, soprattutto nei piccoli centri». È questa la preoccupazione del presidente dell’, Giuseppe, sul testo del nuovopubblici, approvato ieri in Cdm. La principale «luce» del nuovoè la digitalizzazione, «che obbliga a trasparenza e partecipazione», spiega a Zapping su Radio Uno, secondo il quale la principale «ombra» riguarda il fatto che«i 150 milasi dà mano libera, si dice non consultate il mercato, scegliete l’impresa che volete, il che ...

