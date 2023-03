"Nel 2015 la Regione Veneto " ricorda- ha deliberato una legge per l'inizio dello screening neonatale esteso per queste quattro patologie. Ad oggi nel Triveneto abbiamo screenato più di ..."Nel 2015 la Regione Veneto " ricorda- ha deliberato una legge per l'inizio dello screening neonatale esteso per queste quattro patologie. Ad oggi nel Triveneto abbiamo screenato più di ...

Burlina (UniPd), 'estendere screening neonatale a lisosomiali' Il Tirreno

Non c’è un motivo per non inserire queste patologie nello screening neonatale esteso”. Così Alberto Burlina, direttore Uoc di malattie metaboliche ereditarie, Aou di Padova, a margine della ...