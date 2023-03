Buon compleanno a… Filippo Bandinelli

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Compie 28 anni, che nonostante sia all’Empoli da appena due anni è diventato già uno dei pilastri della squadra Oggicompie 28 anni. L’Empoli è casa sua da appena 2 anni, ma per l’entusiasmo con cui vive la sua avventura nel club sembra che ci sia nato. Invece,, in realtà, arriva da qualche chilometro di distanza, è Firenze in luogo delle sue origini ed è il vivaio viola quello nel quale è cresciuto: «Ho fatto tutto il settore giovanile nella Fiorentina, ci ho passato tutta la mia infanzia, quindi ho tutti bellissimi ricordi. Quello viola e quello azzurro sono due settori giovanili molto simili, perché tengono a far crescere bene i giovani e cercare di portarli in prima squadra. Entrambe le squadre sono un esempio per tante altre società. Giocare a ...