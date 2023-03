Buffon senza filtri alla Bobo Tv: “Ho perso circa 10 milioni di euro” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Gianluigi Buffon è stato sempre un personaggio molto franco nelle sue dichiarazioni. Durante l’ultima puntata della Bobo Tv però l’ex portiere della Juventus si è lasciato completamente andare: “Ho perso 10 milioni di euro”. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un nome ed un cognome che non hanno bisogno di presentazioni: Gianluigi Buffon. Attualmente Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Gianluigiè stato sempre unnaggio molto franco nelle sue dichiarazioni. Durante l’ultima puntata dellaTv però l’ex portiere della Juventus si è lasciato completamente andare: “Ho10di”. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un nome ed un cognome che non hanno bisogno di presentazioni: Gianluigi. Attualmente Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... discodance17 : @Luca_vidi00 qui si conferma la mia teoria, che spiegherò in senso aristotelico: buffon è l’uomo, imperfetto, tende… - divieto5 : @elliott_il Maldini e Nesta nei primi 5 difensori all time senza alcun dubbio,Buffon miglior portiere per oltre 20 anni - AleJuventino87 : @GiGiglio99 Io di solito non faccio paragoni tra le varie epoche tranne che in questo caso: Buffon è il miglior por… - andr_maron33 : @xMarkness__ Senza andare a scomodare un mostro sacro come Buffon, De Gea (ManUTD) settimana delle coppe ha fatto 2… - Gianskrt : Buffon senza nemmeno dibattito per me, è proprio un gradino più alto. Il livello di continuità e qualità sono il se… -