(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tajonresta il primo nome nella lista della dirigenza dell’Inter qualora decidesse di cedere Denzel Dumfries. L’esterno canadese si sta mettendo sempre più in mostra al, che intanto secondo il Corriere dello Sport ha giàto unper il suo cartellino. SOSTITUTO IN LISTA – Tajonè ormai da mesi sul taccuino dei dirigenti dell’Inter per sostituire eventualmente Denzel Dumfries la prossima stagione. Per cederlo, il, hato undi circa 15-20 milioni totali. Un affare sicuramente sostenibile per le casse nerazzurre. Al momento, però, sembrerebbe non muoversi neanche una foglia sia per una presunta cessione dell’olandese (vedi QUI), né per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Buchanan il favorito per il dopo Dumfries! Club Brugge fissa il prezzo - CdS - -

Club Brugge : Mignolet; Mata, Mechele, Sylla, Meijer; Sowah, Nielsen, Vanaken,; Jutglà, ... In difesaMarusic visto che salterà Bologna per squalifica (sull'altra fascia Lazzari) e ......Benfica sembra non aver risentito particolarmente dell'addio di Fernandez ed è il chiaro... Mignolet; Mata, Hendry, Mechele, Meijer; Rits, Onyedika, Vanaken;, Yaremchuk, Lang. BENFICA ...L' Inter non mollae mette in agenda il torinese Schuurs per giugno. L'ultimo nome ... ma la priorità è rappresentata dal terzino, con Traoré grande. La Lazio segue Gagliardini, ...

Buchanan il favorito per il dopo Dumfries! Club Brugge fissa il prezzo – CdS Inter-News.it

Blazer’s Edge Radio hits the air LIVE at 1 p.m. PT today on XRAY FM. The show can be accessed in the Portland area at 107.1 FM or worldwide online on xray.fm. This week, host Ryne Buchanan is joined ...Alongside our first set of power rankings, we make a Cy Young case, if one can be made, for each Opening Day starter.