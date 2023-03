Brucia una ditta di solventi | è allarme nube tossica a Novara Il sindaco | Non uscite e tenete le finestre chiuse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElenarussoTW : Ti prendi cura del tuo anziano? Un anziano che muore è una biblioteca che brucia. #buonadomenica - Manca3Luciano : @ImolaOggi Sbaglio o lei non dovrebbe essere sul piedistallo? Conflitto di interessi? Lei ha mercificato il corpo d… - VolCasciavit : @DanielsH796 @NandoPiscopo1 @massimilianodu @saIva___ Non è una questione di chi spende di più, ma di chi brucia più cassa - PerlaneraUno : RT @AlPacifista: I ricchi quando devono fare una grigliata, comprano una tesla. Brucia che é una meraviglia. - Architetto70 : @fernanda_picca @guidomeda @stanzaselvaggia Quanto brucia vedere una donna cresciuta senza padre (un padre che, tra… -

"E' un macello, è scoppiato tutto il capannone, è tutto bruciato ", dicedonna sul piazzale davanti alla fabbrica in un video diffuso da un consigliere comunale di Novara , Giuseppe Gagliardi (...A me è capitatovolta: sono stati nove anni bellissimi, nove anni in cui facevo l'amore tutti i ... Perché è un amore chetroppo in fretta e non lascia la brace. Gli amanti non possono avere ...speranza che, visto il mondo popolato dagli zombie di The Walking Dead,con la forza di un piccolo Sole. Il titolo si è rivelato un vero e proprio successo, spingendo gli sviluppatori a ...

Brucia il tetto di una casa ad Azzate varesenews.it

quando è divampato l'incendio ce n'era una trentina, tutti sono riusciti a mettersi in salvo. "E' un macello, è scoppiato tutto il capannone, è tutto bruciato", dice una donna sul piazzale davanti ...Tante anche le ambulanze: non si hanno notizie di morti o feriti. Nello stabilimento lavora una cinquantina di persone, una trentina erano presenti quando è scoppiato il rogo: tutti sono riusciti a ...