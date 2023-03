Brendan Fraser, attore di The Whale: com’è il fisico dell’attore nella realtà? Malattia e peso reale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Brendan Freser è un famoso attore canadese, nonché il protagonista di The Whale, l’ultimo film di Darren Aronofsky. Per questa interpretazione, il divo ha vinto anche il Premio come Miglior attore: chi lo segue da tempo sa bene che negli ultimi tempi è cambiato molto, mostrando un fisico totalmente stravolto, ovviamente al fine di interpretare... Leggi su donnapop (Di mercoledì 29 marzo 2023)Freser è un famosocanadese, nonché il protagonista di The, l’ultimo film di Darren Aronofsky. Per questa interpretazione, il divo ha vinto anche il Premio come Miglior: chi lo segue da tempo sa bene che negli ultimi tempi è cambiato molto, mostrando untotalmente stravolto, ovviamente al fine di interpretare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lumierecodroipo : Venerdì 31 marzo alle ore 21.00 Domenica 2 aprile alle ore 18.00 THE WHALE di Darren Aronofsky, con Brendan Fras… - wavering_ele : Stasera mi guardo La Mummia perchè bi-panic is on e quindi Rachel Weisz e Brendan Fraser step on me - ukulelevillain_ : TW / molestie sessuali MMM???? ora ha detto 'brendan fraser è uscito di scena anche forse per un problema di moles… - royalssolo : Riguardando la Mummia e mamma mia Brendan Fraser - TrevisiolSimone : @CrazyItalianPol Incredibile Brendan Fraser, una performance da Oscar! Ah no -