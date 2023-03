Brasile | Luis Enrique chiude la porta | “Non credo di essere il profilo adatto”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’ex Ct della Spagna,, è stato intervistato da Ser Gijón in merito al suo futuro: “Mi piacerebbe allenre in Inghilterra, in Premier League. Ormai vedo più il campionato inglese rispetto a quello spagnolo, ma non voglio farmi illusioni: non mi vedo in Premier a giugno. Vorrei solo allenare una squadra in grado di lottare per determinati traguardi, questo riduce la scelta. Offerte? Ho ricevuto un’offerta da una nazionale, ma non da squadre di club.” E ancora: “? Ci sono varie nazionali che stanno cercando un selezionatore. Nondiilper una nazionale come quella brasiliana. Nessuno dalmi ha contattato”. Nelle ultime ore, il suo nome è stato anche avvicinato al Manchester City. QUI PER LEGGERE LA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Brasile, #LuisEnrique chiude la porta: “Non credo di essere il profilo adatto” - LeBombeDiVlad : ???? #LuisEnrique nuovo commissario tecnico del #Brasile? La rivelazione dell'ex #Barcellona sul suo futuro ????… - sportli26181512 : Luis Enrique: 'Futuro? Mi piacerebbe lavorare in l'Inghilterra'. E sul Brasile...: Luis Enrique, ex ct della Spagna… - ildumba : RT @cmdotcom: #LuisEnrique: 'Futuro? Mi piacerebbe lavorare in l'Inghilterra'. E sul Brasile... - cmdotcom : #LuisEnrique: 'Futuro? Mi piacerebbe lavorare in l'Inghilterra'. E sul Brasile... -

Commenta per primoEnrique , ex ct della Spagna , ha rilasciato una lunga intervista a SER Deportivos Gijón , la ... IDEA- 'Non credo di essere l'allenatore giusto per una nazionale come il ...Enrique dice no al. Mentre aspetta una chiamata da un club, possibilmente inglese. È stato lo stesso ex selezionatore della Spagna a rivelarlo a Ser Gijon : "Mi piacerebbe allenare in ...Alcune voci hanno anche parlato diEnrique come prossimo allenatore della nazionale brasiliana: " Oggi una voce diventa subito notizia. Nessuno dalmi ha contattato ". L'ex allenatore ...

Brasile, Luis Enrique chiude la porta: "Non credo di essere il profilo ... SPORTFACE.IT

"Ci sono parassiti e gli avvoltoi che approfittano del loro secondo di gloria". È solo un passaggio dell'intervista di circa mezz'ora rilasciata da Luis Enrique a SER Deportivos Gijon, la radio della ...Luis Enrique, ex ct della Spagna ... Non voglio fare nomi, ma non escludo di allenare una nazionale". IDEA BRASILE - "Non credo di essere l'allenatore giusto per una nazionale come il Brasile. Nessuno ...