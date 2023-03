..., in questa manifestazione, nelle piazze, per chiedere che su questo tema e sul superbonus il governo risolva i problemi che ha creato". Lo ha detto la capogruppo Pd alla Camera Chiara...Così la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara, a Radio Immagina. "Una delle scelte più gravi è il subappalto a cascata. Saremo al fianco dei sindacatinelle piazze".... alla banchina nord del porto di Ortona, la nave Life Support di Emergency, in viaggio da... polizia, e prefettura di Chieti, con il coordinamento del viceprefetto, Gianluca. Presenti ...

Braga: sabato Pd in piazza su superbonus e codice appalti Tiscali Notizie

saremo a fianco delle parti sociali e dei sindacati sabato, in questa manifestazione, nelle piazze, per chiedere che su questo tema e sul superbonus il governo risolva i problemi che ha creato". Lo ha ...Così la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, a Radio Immagina. “Una delle scelte più gravi è il subappalto a cascata. Saremo al fianco dei sindacati sabato nelle piazze”.