Braccio di ferro Ita Airways – Assovolo. Il sindacato: "Rifiuta il confronto con i lavoratori" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fiumicino – "Questa mattina si è tenuta la riunione per l'espletamento della seconda fase della procedura di raffreddamento dello sciopero nei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 146/90. La nostra delegazione ha avuto modo di esporre i contenuti della vertenza ai tecnici del Ministero del Lavoro ed alla controparte ITA Airways". E' quanto si legge in un comunicato stampa a firma di Assovolo. "ITA Airways sta contattando – si legge ancora – i lavoratori Alitalia in A.S. attualmente in cassa integrazione a zero ore per proporre assunzione, ma condiziona l'avvio dell'iter selettivo (visita medica di idoneità e corso di recurrent training per il rinnovo del brevetto) alla rinuncia a qualsiasi azione legale verso la compagnia, imponendo una conciliazione senza la presenza del rappresentante sindacale ...

